تراند اليوم : تركي آل الشيخ يسخر من فنانة شهيرة سقطت على مسرح قطر (فيديو)



سخر تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية، من سقوط الفنانة التونسية الشهيرة أمينة فاخت، على المسرح أثناء إحيائها حفلًا غنائيًا في العاصمة القطرية الدوحة.

ونشر تركي آل الشيخ فيديو سقوط الفنانة على المسرح، وعلق عليه قائلًا :« ما عرفنا الفنانة.. بس على العموم الحمد الله على السلامة»، متبعها بـ"إيموجي" ضاحك.

وتعرضت المطربة التونسية أمينة فاخت، الشهيرة بـ"الديفا التونسية"، إلى موقف محرج على المسرح وعلى الهواء مباشرة، عندما سقطت على الأرض، فى أحد حفلات رأس السنة التى أقيمت أالخميس، فى العاصمة القطرية الدوحة.

ويظهر من خلال فيديو، نشره موقع "موازييك" التونسى، دخول الفنانة التونسية، صاحبة الـ51 عاما إلى المسرح، وأثناء سيرها وتحية جمهور الحفل، اصطدمت بأحد السماعات، ليختل توازنها وتسقط أرضا، ليقوم أحد القائمين على الفرقة بمساعدتها على الوقوف مرة أخرى واستئناف الحفل.

وتعد أمينة التى بدأت مشوارها الفنى فى ثمانينات القرن الماضى من المطربين التونسيين القلائل الذين يحظون بمكانة مرموقة لدى الجمهور التونسى ويحضر حفلاتها جمهور ضخم.

يذكر أن الديفا أمينة فاخت، مواليد مايو 1968، وهى إحدى أبرز المغنيات التونسيات التى بدأت فى ثمانينيات القرن الماضى، وفى بداية التسعينيات جاءت إلى مصر، ولحن لها الملحن القدير بليغ حمدى أغنية "أنا هويت"، ثم عادت إلى تونس بعد ثلاثة سنوات.

ما عرفنا الفنانه ... بس على العموم الحمدالله على سلامه👎🏻😂 pic.twitter.com/eBS1uUhYsD — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) January 4, 2020

— TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh)