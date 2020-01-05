تراند اليوم : سرقة وقتل داخل فيلا "نانسي عجرم" (التفاصيل كاملة)



لقي سوري مصرعه أثناء محاولته سرقة فيلا المطربة اللبنانية، نانسي عجرم فجر اليوم.

وأفادت "الوكالة الوطنية للإعلام"، أن ملثمًا يدعى محمد حسن الموسى، سوري الجنسية، يبلغ من العمر 30 عامًا، حاول سرقة فيلا الفنانة نانسي عجرم في "نيو سهيلة كسروان" بمنطقة جبل لبنان فجر اليوم.

غير أنه فوجئ بالدكتور فادي الهاشم، زوج "عجرم" أثناء محاولته دخوله الفيلا لسرقتها، والذي أشهر بدوره المسدس في وجه اللص، وتبادل الاثنان إطلاق النار على إثر ذلك، ما أدى إلى مقتل السارق على الفور.

وحضرت عناصر من القوى الأمنية والأدلة الجنائية والتحقيقات جارية إلى مكان الحادث.

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ولم يعرف على الفور ما إذا كانت المطربة اللبنانية كانت متواجدة داخل الفيلا لحظة الحادث أم لا.

وتشارك "عجرم" ضمن لجنة تحكيم برنامج المواهب الغنائية "ذا فويس".

