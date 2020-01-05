تراند اليوم : صورة| إصابة "نانسي عجرم" في سطو مسلح على منزلها



كشفت وسائل إعلام لبنانية عن تفاصيل جديدة حول واقع اقتحام فيلا المطربة اللبنانية نانسي عجرم بمنطقة جبل لبنان فجر اليوم.

وفي التفاصيل، فقد تمكن المتهم ويدعى محمد حسن الموسى، سوري الجنسية، يبلغ من العمر 30 عامًا، من التسلل ليلاً الى داخل الفيلا حاملاً معه مسدس، وقام بإبعاد 3 حراس شخصيين عن طريقه بعد إشهار المسدس في وجوههم.

وعلى إثر ذلك، تابع سيره إلى داخل الفيلا، وحاول الدكتور فادي الهاشم، زوج عجرة عرض المال عليه للمغادرة، إلا أنه استمر في طريقه إلى الغرفة التي تنام فيها بنات "عجرم، مهددًا بقتل من يعترض طريقه.

وعندما أصر المهاجم على التوجه الى غرفة البنات، حاول زوج عجرم ردعه، لكنه لم يتوقف، ليعاجله زوج "عجرم" بطلقات نارية من مسدسه أدت الى مقتله على الفور.

وخضع "الهاشم" للتحقيق من قبل قوات الأمن التي تعتبره أنه كان في حال الدفاع المشروع عن النفس، لكونه تصدى للمهاجم الذي اقتحم منزله وهاجم أفراد أسرته مسلحًا بمسدس.

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وتداولت وسائل التواصل الاجتماعي صورة لـ "نانسي عجرم" بدت فيها مصابة بقدمها الأيمن، بينما ظهرت يد أحدهم وهي تمسك يدها، وهي في حالة انهيار.

بينما لم تنتشر حتى هذه اللحظة أي صور لبناتها أو لزوجها فادي الهاشم، فيما نشرت صورة لجثة السارق.



