أمطار الرياض توقف حفل الرويشد

تسببت الأمطار التي تشهدها مدينة الرياض خلال الساعات الجارية، في إيقاف حفل الفنان الكويتي عبدالله الرويشد. وقال الحساب الرسمي لفعاليات «شتاء الرياض»، عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «نعتذر، سهرتنا ما راح تكمل عشان الأحوال الجويَّة، ولسلامتكم، وقفنا سمرة اليوم من سمرات شتاء الرياض».

وكان الفنان الكويتي عبدالله الرويشد سيختتم فعاليات الليلة التي بدأت مبكرًا بالفنانة اللبنانية مريام فارس، إضافة إلى الفنانة المصرية أنغام، وذلك ضمن جلسات سمرات شتاء الرياض في منتزه الثمامة البري. يُذكر أن فعاليات «موسم الرياض» بدأت في 11 أكتوبر 2019، وتستمر حتى نهاية شهر يناير 2020، وسط تقديم العديد من الفعاليات الترفيهية والرياضية والعروض المسرحية والموسيقية وعروض الأزياء والسيرك والألعاب والمعارض المتخصصة.