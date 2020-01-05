شاهد.. حليمة بولند في “البوليفارد” برفقة الـ “بودي جارد”: لا أحد يتصور معاي!

وثقت الإعلامية الكويتية حليمة بولند زيارتها لمنطقة البوليفارد بالعاصمة الرياض بالفيديوهات التي نشرتها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي “سناب شات” . وظهرت حليمة بولند برفقة عدد من “البودي جارد” وطلبت من الجماهير التي تجمعت حولها عدم طلبهم للتصوير معها قائلة: “لا أحد يتصور معاي”.

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