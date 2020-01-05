بدور البراهيم لهند القحطاني: “اللي ما تطولينه بيدك طاوليه بمنقارك” -فيديو

هاجمت الفاشينيستا السعودية بدور البراهيم مواطنتها الناشطة هند القحطاني، وذلك بعد مناوشات وقعت بينهما مجددا خلال الساعات الماضية إذ ظهرت الثانية وهي تتحدث عن جمالها ونسبها ردا على الأولى التي قالت عنها إنها مجنسة وأن أصولها يمنية وليست سعودية. وقالت بدور البراهيم: “قاعدة رايقة وبستمتع ومبسوطة قوم تتنقرين ينقر الخشب هذا كاسك اللي سويتيه في مثل يقول ضربني وبكى وسبقني واشتكى، اللي ما تطاولينه بيدك طاوليه بمنقارك”. وأضافت بدور البراهيم في مقطع فيديو بثته عبر حسابها على “سناب شات” قائلة: “طلعي سنك في شهادة الميلاد يا أم 28 مليون ياللي الدعايات ما تلاحقين عليها من كثرتها من كبرى الشركات الفخمة في العالم العربي وأمريكا يلا يا أم دروز ياللي ما توقف إعلاناتها ومحتواها بقى راقي إحنا ما قلنا اتحجبي ولا فكي ولا اتستري ولا ما ترقصين تشاو”.

وأشارت بدور البراهيم إلى أنها أغلقت التعليقات بهذا الفيديو حتى لا يدخل من وصفتهم بـ”الحوش” من متابعي هند القحطاني كي يردوا عليها مضيفة أنها أغلقت التعليقات عبر إنستغرام أيضا”. وأكدت “البراهيم” : “طبعا أنا هذا مو أسلوبي ولا أحب التصنع أو الدلع السامج، خشمي طبيعي مو عاملة فيلر ولا غيره أو بقى زي المنقار أنا مواليد الثمانينات إنتي مواليد إيش قولي يلا”. وكانت هندي القحطاني قد قالت في مقطع فيديو لها خلال هجومها على بدور البراهيم: “إذا سألت شخصًا أين تقع سراة عبيدة فسيقول لك في المملكة العربية السعودية أما إذا سألت شخصا أين تقع الرقة فسيقول في سوريا على الحدود السورية التركية إشارة إلى أصول بدور البراهيم”. وأضافت في مقطع الفيديو المتداول: “خشمي الي تقولين عنه نقار الخشب، واقف مثل سلة السيف ترى هذه خشوم بنات القبايل منت مستوعبة ان في وحدة خشمها واقف مثل سلة السيف منت مستوعبة أن في وحدة خشمها طبيعي كذا أما خشمك كان من الأذن للأذن ولميتيه بعمليات التجميل، وأضافت والله العظيم أنا أجمل منك هذا بدون عمليات تجميل”.

وقررت “القحطاني” مقاضاة بدور البراهيم، بعد أن اتهمتها الأخيرة بالهروب من السعودية، مشيرة إلى أنها لن تصمت على هذا الاتهام، ووجهت الأولى رسالة تهديد للثانية، عبر “سناب شات” قائلة: “اقرأي كلامي جيدا يا بدور.. والله لأرفع فيك قضية أخليك تعضين الأرض وتندمين على اتهامك لي بالهروب من السعودية.. هذا الكلام في اتهام لي بخيانة الوطن”. وأضافت: “وأنا صرحت أكثر من مرة أن سبب وجودي بأمريكا للدراسة فقط.. ولو كنت هاربة من وطني كنتي أنتي وأمثالك سمعتني أقول أشياء ضد وطني أو انتقد سياسته او أسب حكامه”. واختتمت مهددة: “أقسم بمن أحل القسم لأخليك عبرة لمن لا يعتبر.. والأيام بيننا”.