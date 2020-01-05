فيديو.. سقوط المطربة التونسية أمينة فاخت على المسرح في قطر

تعرضت المطربة التونسية أمينة فاخت، الشهيرة بـ”الديفا التونسية”، إلى موقف محرج على المسرح وعلى الهواء مباشرة، عندما سقطت على الأرض، في أحد حفلات رأس السنة التي أقيمت أمس الخميس، في العاصمة القطرية الدوحة.

ويظهر من خلال فيديو، نشره موقع “موازييك” التونسي، دخول الفنانة التونسية، صاحبة الـ51 عاما إلى المسرح، وأثناء سيرها وتحية جمهور الحفل، اصطدمت بأحد السماعات، ليختل توازنها وتسقط أرضا، ليقوم أحد القائمين على الفرقة بمساعدتها على الوقوف مرة أخرى واستئناف الحفل.