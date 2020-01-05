تفاصيل حفل راغب علامة في باريس

يستعد المطرب راغب علامة لإحياء حفل غنائي ضخم في باريس يوم 14 فبراير المقبل بمناسبة عيد الحب، وذلك بأحد الفنادق الكبرى هناك.
من المقرر أن يقدم راغب خلالالحفل مجموعة متنوعة من أجمل أغانيه القديمة والحديثة التي يحبها ويتفاعل معها الجمهور على خشبة المسرح، منها "اللى باعنا، مبهزرش، تركينى لحالي، نسينى الدنيا".
يشار إلى أن كان طرح المطرب راغب علامة كليب جديد بعنوان "كان غيرك أشطر"، كلمات خالد المريخى، ألحان الموسيقار د.طلال، وإشراف عام خالد أبو منذر، من المقرر أن يتم طرحه الأيام المقبلة.
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