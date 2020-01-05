فيديو.. محمد رمضان يقترب من المليون الثامن بـ"رايحين نسهر"

حققت أحدث أغاني الفنان محمد رمضان "رايحين نسهر"، التي طرحها احتفالًا بالعام الجديد، 7 ملايين و547,133 ألف مشاهدة، وذلك بعد مرور أربعة أيام على طرحها عبر قناته

الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب".من المقرر أن يبدأ رمضان خلال أيام تصوير مسلسل "البرنس"، الذي يخوض من خلاله موسم دراما رمضان المقبل، إخراج وتأليف محمد سامي.جدير بالذكر أن محمد رمضان يستعد لإحياء حفل غنائي كبير ضمن فعاليات ليالي مهرجان دبي، بمشاركة المطرب المغربى سعد لمجرد، وذلك بعد النجاح الضخم الذي حققته أغنيتهم الشهيرة "انساي".