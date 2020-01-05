"البخيل والمتفائل".. أبرز عروض البيت الفني للمسرح

يواصل البيت الفني للمسرح تقديم عروضه المتنوعة على مسارح الدولة المختلفة، اليوم الأحد ٥ يناير ٢٠٢٠، منها عرض "المتفائل" على مسرح بيرم التونسي بالإسكندرية، في تمام في الساعة الثامنة مساءً، وتتراوح أسعار التذاكر بين "٥٠، ٧٥، ١٠٠" جنيه.



عرض "المتفائل"، تدور أحداثه حول شخص حارب كل المشاكل والأمراض الموجودة فى مجتمعه للوصول إلى هدفه من خلال صفة التفاؤل.

العرض بطولة سامح حسين، يوسف إسماعيل، سوسن ربيع، عزت زين، حنان عادل، آيات مجدي، تامر الكاشف، زكريا معروف، طارق راغب، أحمد سمير عامر، المطرب مصطفى سامي ومجموعة من شباب المسرح القومى، موسيقى وألحان هشام جبر، ديكور حازم شبل، ملابس نعيمة عجمي، إضاءة أبو بكر الشريف، مكياج إسلام عباس، استعراضات ضياء شفيق، أشعار طارق على، عن رواية كانديد للكاتب فولتير، إعداد وإخراج إسلام إمام.



يعرض "رسائل العشاق" على مسرح ميامي بوسط البلد شارع طلعت حرب، في تمام

الساعة الثامنة مساءً، وتتراوح أسعار التذاكر بين " ٣٠، ٥٠" جنيهًا.

العرض حالة رومانسية كوميدية مع أشعار صوفية ودراما حركية عن المشاكل الحياتية ما بين المحبين والأزواج، بطولة مفيد عاشور، زينب العبد، ريم المصري، يارا المليجي، آسر علي، عبدلله صابر، جورج أشرف، غناء وألحان علي الهلباوي، توزيع موسيقي محمد الكاشف، تصميم استعراضات مناضل عنتر، تصميم الملابس هبة عبدالحميد، تأليف وأشعار وإخراج محمد إبراهيم.

وعلى مسرح أوبرا ملك برمسيس، يعرض "البخيل"، في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً، وتباع التذاكر بقيمة 30 جنيهًا.

العرض عن نص الكاتب الفرنسي مولير، بطولة أشرف طلبة، محمود متولى، محيي الدين يحيى، سوزان مدحت، نشوى عبدالرحيم، جاسمين أحمد، هادى محيي، عصام أشرف، نوران عبدالحميد، محمد خلف، عبدالباري سعد، مجيب أحمد،

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عمرو وليد، ياسمين عسكر، فادى سمير، آلاء النادى، أشعار حامد السحرتي، موسيقى وألحان محمد حسنى، ديكور رانيا الدخاخني، ملابس ناردين عماد، استعراضات شيرلى أحمد، مكياج أمل حسام ، إعداد وإخراج خالد حسونة.

كما يعرض "حريم النار" على مسرح الطليعة بالعتبة، في الساعة السابعة والنصف مساءً، وتباع التذاكر بقيمة 30 جنيهًا.

العرض عن نص بيت برنارد ألبا للكاتب الأسباني فدريكو جارسيا لوركا، ويتناول المرأة في الصعيد من خلال أم وبناتها،و تأثير أفكار وعادات الصعيد على حياتهم.

"حريم النار" بطولة عايدة فهمي، منال ذكي، عبير لطفي، نشوى إسماعيل، نسرين يوسف، أميرة كامل ،كريستين عاطف، ديكور محمد سعد، أزياء شيماء محمود، موسيقى وألحان محمد حسني، مصمم إستعراضات محمد ميزو، مصمم إضاءة إبراهيم الفرن، تأليف شاذلي فرح وإخراج محمد مكي.

بينما يعرض "ظل الحكايات" على مسرح الغد بالبالون، في تمام الساعة التاسعة مساءً، وتدور أحداثه من خلال رحلة في عالم فانتازي من خلال الأحلام والكوابيس التي يشعر بها الإنسان.

"ظل الحكايات" بطولة رامي الطمباري، عبير الطوخي، محمود الزيات، خالد محايري، ديكور وملابس محمد فتحي، موسيقى وألحان صلاح مصطفى، تأليف وأشعار إبراهيم الحسيني، إخراج عادل بركات.