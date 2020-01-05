الليلة.. محمود الحديوي يُحيي حفلًا للإنشاد الديني بساقية الصاوي

تستقبل ساقية عبدالمنعم الصاوي حفلًا للإنشاد الدينى للشيخ محمود الحديوي، وذلك مساء اليوم، الأحد 5 يناير، بقاعة الحكمة، في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً.
من المقرر أن يقدم الشيخ محمود الحديوي خلال الحفل مجموعة من الابتهالات الدينية التي يحبها ويتفاعل معها جمهوره على خشبة المسرح.
يشار إلى أن الشيخ محمود الحديوي تربى على المديح، حيث إنه من مواليد محافظة الأقصر، منبع المدائح النبوية، كما أنه تميز بطابع المديح الروائى وأهَّله، ذلك للمشاركة فى العديد من المهرجانات والمحافل الإنشادية.
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