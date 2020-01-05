بالفيديو.. ماجد المهندس يطرح أغنيته الجديدة جفن الليل

طرح المطرب ماجد المهندس أغنية جديدة تحمل عنوان "جفن الليل"، وذلك عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب".
يشار إلى أن الأغنية كلمات الأمير بدر بن عبدالمحسن، ألحان الموسيقار طلال، وتوزيع حسام كامل، وتعد واحدة من أغانى ألبومهالجديد.
يذكر أنه كان انتهى أخيرًا المطرب ماجد المهندس من تسجيل ألبوم عنوانه (شهد الحروف)، يحوي عشر أغاني من ألحان الموسيقار طلال، وإشراف خالد أبو منذر.
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