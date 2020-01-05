بالفيديو.. "حيرتني" لوليد الشامي تتجاوز الـ84 ألف مشاهدة على يوتيوب

تجاوزت أغنية "حيرتني" للمطرب العراقي ​وليد الشامي، حاجز الـ84 ألف مشاهدة، وذلك بعد طرحها بثلاثة أيام عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب". الشهير "يوتيوب". يشار إلى أن الأغنية كلمات أسير الشوق، ألحان وتوزيع هشام السكران، ومكس وماستر عمرو هاشم، وإيقاع هاني الدوسري. هاشم، وإيقاع هاني الدوسري. يذكر أن آخر أعمال المطرب وليد الشامي أغنية "بعد غيبة"، كلمات وليد الشامى، وألحان مبارك الفهد، وتوزيع موسيقي هشام السكران، وكانت حققت نجاحًا كبيرًا على السوشيال ميديا. Advertisements

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