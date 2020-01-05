صفاء سلطان تُطمئن محبيها على صحتها

ميرنا وليد - بيروت - طمأنت الممثلة السورية ​صفاء سلطان​ جميع محبيها على صحتها بعد تعرضها لأزمة صحية ادت بها لإستئصال الرحم، عندما نشرت عبر حسابها الخاص على أحد مواقع التواصل الإجتماعي صورة لها، وعلقت عليها بالتالي:

"شكراً من كل قلبي لكل حدا سأل عن صحتي ولكل يلي وقفوا جنبي من أهلي ورفقاتي، أنا ما حبيت أشغل بالكن، حالياً أنا صحتي ممتازة وعم أستعد للتصوير".

"أنا الحمد لله إنسانة مؤمنة بالله، بدعواتكم صرت أحسن وبمحبتكم بكبر وبتشجيعكم بستمر، بحبكم كتير".

يذكر ان سلطان ستطل على محبيها بمسلسل "سوق النسوان" في الفترة المقبلة.

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