الصورة الأولى لنانسي عجرم بعد حادثة سرقة منزلها

ميرنا وليد - بيروت - انتشرت عبر مواقع التواصل الإجتماعي صورة للفنانة اللبنانية ​نانسي عجرم​ بدت فيها وقد أصيبت برجلها وذلك بعد تعرض منزلها لمحاولة سرقة قام زوجها الدكتور ​فادي الهاشم​ بالتصدي لها، حيث قتل اللص الذي دخل المنزل وكان مسلحاً.

كما انتشرت صورة عبر مواقع التواصل الإجتماعي قيل انها لجثة اللص الذي دخل المنزل.

يذكر ان الوكالة الوطنية للإعلام كشفت عن تعرض منزل الفنانة اللبنانية نانسي عجرم فجر اليوم الأحد لمحاولة سرقة لكن الدكتور فادي الهاشم زوج الفنانة نانسي عجرم قام بمواجهة السارق الذي كان يحمل السلاح، وبعد تبادل إطلاق النار قُتل السارق بحسب الوكالة الوطنية للإعلام.



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