حاول سرقة منزل نانسي عجرم فقُتل على يد زوجها

ميرنا وليد - بيروت - تعرض منزل الفنانة اللبنانية ​نانسي عجرم​ فجر اليوم الأحد لمحاولة سرقة لكن الدكتور ​فادي الهاشم​ زوج الفنانة نانسي عجرم قام بمواجهة السارق الذي كان يحمل السلاح، وبعد تبادل إطلاق النار قُتل السارق بحسب الوكالة الوطنية للإعلام.

وأفاد مندوب "الوكالة الوطنية للاعلام" في جونيه ان السوري محمد حسن الموسى مواليد العام 1989، دخل فجر اليوم ملثماً إلى فيلا الفنانة نانسي عجرم في نيو سهيلة كسروان بقصد السرقة، لكنه فوجىء بزوجها الدكتور فادي الهاشم، فعمد إلى شهر مسدسه في وجه، فحصل إطلاق نار بين الإثنين، ما أدى إلى مقتل السارق على الفور، وحضرت إلى المكان عناصر من القوى الأمنية والأدلة الجنائية والتحقيقات جارية.

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