خاص الفن- مادونا: أتمنى الصحة والسلام..ورئيس الجمهورية خط أحمر

ميرنا وليد - بيروت - كشفت الفنانة اللبنانية ​مادونا​ في حديث خاص لموقعنا عن أمنياتها للعام 2020، مشيرةً في البداية الى أنها دائماً ما تتفاءل وترى الأمور بإيجابية، مهما كانت الظروف.

وأضافت، أنه على صعيد لبنان، تمنت أن يعمّ السلام، وأن تكون هناك حكومة تلبي متطلبات الشعب، طالبةً ضرورة إحترام رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، معتبرةً إياه خطاً أحمراً، لأنه "بي الكل" وهو ليس فاسداً، بل من كانوا حوله في الحكومة هم الفاسدين، على حد قولها.

وعن الثورة قالت أنها إحترمتها في البداية، لكن لاحقاً أصبحت غير راضية عليها، وأن أهم شعار رفعته هو إستعادة الاموال المنهوبة.

أما على الصعيد الشخصي، فتمنت مادونا في عام 2020 الصحة وراحة البال التي هي رأسمال نجاح أي فنان.

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