تراند اليوم : هند صبري تنقذ الأرض في العام الجديد

استقبلت الفنانة التونسية هند صبري، العام الجديد، بوعد منها محاولة إنقاذ الأرض، واعدةً باستخدام مواقع التواصل الاجتماعي في طرح الأفكار والقصص الإيجابية والمعلومات، حول كيفية تغيير عادات صغيرة يمكن أن تحدث فرق .

وقد شاركت الفنانة هند صبري، متابعيها على انستجرام مجموعة من الصور، معلقةً عليها “ونحن نستقبل عامًا جديدًا و عقدًا جديدًا! أتعهد باستخدام منصات مواقع التواصل الاجتماعي للحديث معكم عن أهم قضية في العقد الجديد: محاولة إنقاذ الأرض.. العقود الماضية كان عنوانها “أسوأ استغلال” للطبيعة ولموارد الأرض والنعم التي أنعم الله علينا بها، وأهمها المياه” .

وأضافت: “نحن في العالم العربي لا زلنا نعيش و كأن هذه الموارد غير فانية، و هذا أمر خطير، يجب علينا أن نعي بأن العالم تغير و أن الأرض لن تحتمل عقدًا آخرًا من نمط حياتنا هذا، وبدأنا بالفعل نشهد تغير المناخ وازدياد الكوارث الطبيعية” .

وتابعت: “اليوم يجب أن نختار: ما هو نوع العالم الذي نريد أن نتركه لأطفالنا؟ هذا هو العقد الأخير الذي يمكن لكل واحد فينا أن يغير سلوكه تجاه نعم الله علينا، قبل فوات الأوان. كل أسبوع ، سأشارككم أفكارًا ، قصصا إيجابية ، معلومات حول كيفية تغيير عادات صغيرة في حياتنا بإمكانها أن تحدث فرقًا كبيرًا”.