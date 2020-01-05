زوج نانسي عجرم يطلق النار ويقتل شخص حاول سرقة فيلتهم!

كتب امير فتحي في الأحد 5 يناير 2020 12:53 مساءً - قام الدكتور فادي الهاشم، زوج الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، فجر اليوم بإطلاق النار وقتل شخص حاول سرقة فيلتهم.
وفي التفاصيل، فقد دخل محمد حسن الموسى (مواليد العام 1989، سوري الجنسية)، فجر اليوم، ملثّماً إلى فيلا الفنانة نانسي عجرم في نيو سهيلة كسروان بقصد السرقة، لكنه فوجئ بزوجها الدكتور فادي الهاشم، فعمد إلى شهر مسدسه في وجه، فحصل إطلاق نار بين الإثنين، مما أدى إلى مقتل السارق على الفور، وحضرت إلى المكان عناصر من القوى الأمنية والأدلة الجنائية والتحقيقات جارية، وفق ما أفادت “الوكالة الوطنية للإعلام”.
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