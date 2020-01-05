ابتعد عن هذه المشروبات إذا كنت تحاول الإقلاع عن التدخين

كتب امير فتحي في الأحد 5 يناير 2020 12:53 مساءً - كشفت صحيفة ” ميديكال ديلي ” عن دراسات حديثة أجرتها مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها بالولايات المتحدة الأمريكية توضح أن هناك بعض المشروبات التي تصعب عملية الإقلاع عن التدخين .

حيث تجعل الشخص يتمسك بعادة التدخين لأنها تجعل مذاق السجائر لذيذا لذلك من الصعب على الجسم مقاومته للتخلص منه .

وتمثلت تلك المشروبات في القهوة والشاي والمشروبات الغازية .

أوصى الباحثون بشرب المزيد من الماء والعصائر الطبيعية لتجنب إعطاء السجائر مذاقا جيدا حتى يتمكن المدخنون من الإقلاع عنها بسهولة .

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وأن على الأشخاص الذين يحاولون الإقلاع عن التدخين تناول أطعمة مثل الجبنة والفواكه والخضروات لأنها تجعل مذاق السجائر سيئا في الفم .. وتناول الجزر والبندورة بصفة خاصة لاحتوائهما على مادة تشبه النيكوتين الموجودة في السجائر وبالتالي تساعد على الإقلاع .. والموز والزبادي لاحتوائهما على مادة الدوبامين التي تساعد على الاسترخاء لتأثيرها المهدئ على الجسم .

بالإضافة إلى تناول عدة عصائر والتي من شأنها تنظيف الرئتين من سموم التدخين والنيكوتين مثل الليمون الدافئ لآثاره المطهرة على المعدة وعصير الأناناس لتطهير الرئة وعصير التوت البري لأنه غني بمواد مضادة للأكسدة تساعد في تطهير الجسم والرئتين وعصير الجزر والجريب فروت اللذين يعملان على تقليل السموم في الدم .

وأكد الباحثون على ضرورة القيام ببعض الأنشطة والتمارين الرياضية التي تساعد الشخص على الإقلاع عن التدخين مثل التمدد أو المشي لمدة دقائق وتمارين التأمل واليوجا .