سهير رمزي تستجم مع زوجها وتثير التساؤلات بإطلالتها.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

شاركت الفنانة المصرية سهير رمزي جمهورها في صور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع «أنستجرام».

سهير ظهرت في الصور برفقة زوجها، بينما كانت تستجم، ولم تحدد الفنانة موقعها، ولكن بدا للجمهور أنها خارج مصر.

الفنانة المصرية أثارت التساؤلات بطلتها، وخاصة أنها وبعد أن أعلنت خلعها للحجاب منذ فترة، قامت بتغطية رأسها.

جمهور سهير عبر عن إعجابه بإطلالتها، وجمالها، بينما تساءل البعض عما إذا كانت ارتدت الحجاب مرة أخرى.

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سهير رمزي تزوجت من علاء الشربيني منذ سنوات، وتعيش معه حياة زوجية مستقرة، وذلك بعد أن ابتعدت عن التمثيل لسنوات، وقررت ارتداء الحجاب.

يذكر أن الفنانة المصرية سهير رمزي تزوجت كثيرا وكان من بين هذه الزيجات رجال من خارج مصر وكانت أولى زيجاتها من الفنان السوداني إبراهيم خان، وقد استمر زواجهما عاما واحدا، وبعده انفصلت عنه وتزوجت سرًا من الأمير السعودي خالد آل سعود، الذي عاشت معه أقل من عام ثم طلقها.

بعد ذلك تزوجت سهير رمزي من رجل الأعمال الكويتي محمد الملا، الذي كان متزوجا من الراقصة نجوى فؤاد لكن زواجه من سهير رمزي انتهى بالانفصال أيضا.

كما تزوجت سهير رمزي من رجل الأعمال السوري زكريا بكار، ولم يستمر زواجهما طويلا ومن بين الزيجات العربية زواجها من رجل الأعمال الخليجي اليمني علي منصور العودي، الذي طلقها بعد فترة قصيرة.

وتزوجت من مصر أيضا الفنان محمود قابيل، والفنان فاروق الفيشاوي والملحن حلمي بكر.