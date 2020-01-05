والدة حلا الترك تبكي في حفل عيد ميلادها بسبب أولادها.. فيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

احتفلت والدة الفنانة البحرينية الشابة حلا الترك، السيدة منى السابر، بعيد ميلادها،وسط عدد من صديقاتها.

وظهر مقطع فيديو من حفل عيد ميلاد والدة حلا، وقد ظهرت فيه وهي تحمل قالب التورتة، لكنها لم تستطع تمالك دموعها وبكت، وهو ما دفع صديقتها لسؤالها عن السبب، ولكنها لم ترد عليها في محاولة منها لتجاوز الأمر.

صديقة والدة حلا طلبت منها أن تكشف عن أمنيتها في عيد ميلادها، فأجابت بتأثر أنها تتمنى أن تحتفل بعيد ميلادها القادم مع أبنائها.

يُذكر أن حلا الترك تعيش حالياً مع والدها، المنتج الفني محمد الترك وزوجته الفنانة المغربية دنيا بطمة، وذلك بعد فترة انفصلت فيها عنه، وقررت العيش مع والدتها، خبيرة الماكياج منى السابر، كما نجح محمد الترك في الحصول على حكم قضائي باسقاط حضانة أطفاله الثلاثة «حلا وعبدالله ومحمد» عن والدتهم.

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وكانت منى السابر قد هاجمت ابنتها الفنانة البحرينية حلا الترك، بعد قرارها بتركها والانتقال للعيش مع والدها المنتج محمد الترك وزوجته الفنانة المغربية دنيا بطمة، وذلك نظرا لحالتها المادية السيئة.

والدة حلا قالت: “هذا الجيل يتبع مصلحته في النهاية، يمكن أنا لو عندي فيلا وعندي فلوس وأشياء كثيرة يمكن كانوا اختاروني”.

وردت حلا على كلام والدتها، بقولها: ” كلهم بحبهم وكلهم على عيني وراسي”، مشيرة إلى أن ما هو خاص لابد أن يبقى خاصاً وأنها لا تحب أن تضيف المزيد.

ووجهت رسالة لوالدتها، قالت فيها: “ياما أنا أحبك وأنت بتظلين الحب والله يخليكي لنا والله لا يحرمنا منك، غالية عليا وأحبها وايد ومستحيل أزعل منها في شيء لأن هي في النهاية بتضل أمي”.