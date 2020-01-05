حلا شيحة تنتقل لمنزل جديد.. صورة

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كشفت الفنانة المصرية حلا شيحة لجمهورها عن انتقالها للعيش في منزل جديد.

الفنانة المصرية شاركت جمهورها بصور للمنزل من الداخل، على خاصية “ستوري” بموقع “انستجرام”.

وقد ظهر في إحدى صور نجل حلا وأمامه طبق “تونة”، ‏وكتبت عليه معلقة: “بيت جديد، بداية جديدة، سلطة تونة”.‏

وكانت الفنانة المصرية حلا شيحة قد بدأت مؤخرا تصوير دورها في الفيلم الجديد “مش أنا” والذي تشارك في بطولته مع الفنان تامر حسني.

Advertisements

الفنانة المصرية شاركت جمهورها بمجموعة صور من كواليس الفيلم، والتي ظهرت فيها بلوك جديد، حيث قصت شعرها، وصبغته بلون بني فاتح.

حلا عبرت عن سعادتها بهذا العمل، بقولها: “مش أنا فيلم قصة و سيناريو وحوار و تأليف تامر حسني.. بدأنا التصوير من أيام وسعيدة إني مع تامر حسني وماجد الكدواني وسوسن بدر والمخرجة المفاجأة سارة رفيق”.

وكان تامر حسني قد احتفل مؤخرا ببدء تصوير فيلمه الجديد، والذي يحمل اسم “مش أنا”، بحضور زوجته الفنانة المغربية المعتزلة بسمة بوسيل، وعدد كبير من فريق العمل.

فقد شهد الحفل حضور بطلة العمل الفنانة حلا شيحة، والفنانة سوسن بدر، والفنان ماجد الكدواني، بالإضافة لعدد كبير من فريق العمل خلف الكاميرا.

تامر ظهر في الحفل بلوك غريب جدا، حيث أطل ببيجامة كاستور، ووضع نظارة طبية على عينيه، وظهر بتسريحة شعر غريبة، وأطلق لحيته وشاربه قليلا، مما منحه إطلالة مختلفة تماما.