أحمد سعيد يعايد جمهوره بالسنة الجديدة بصورة مع ابنته.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

شارك الفنان المصري أحمد سعيد عبدالغني جمهوره في صورة جديدة له برفقة ابنته.

أحمد سعيد عبدالغني علق على الصورة عبر حسابه الشخصي على موقع «أنستجرام»، وكتب معلقا: «إنها ملكتي»، وتلقى الفنان عدد كبير من التعليقات التي أعجبت بجمال ابنته.

عدد من جمهور أحمد سعيد عبدالغني لاحظ تحول لون شعره للأبيض، حيث ظزهرت عليه علامات التقدم في السن، وفسر البعض ذلك بأنه حزين على والده الفنان الراحل.

أحمد سعيد عبدالغني ابن الفنان سعيد عبدالغني من مواليد عام يناير عام 1976، خالته الفنانة زهرة العلا، عمل في الصحافة لفترة، ومن أول أعماله: «زيزينيا، سوق العصر، أوراق مصرية».

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الفنان المصري شارك رمضان الماضي في عدة أعمال ومنها : «رسايل» مع الفنانة مي عز الدين، ومسلسل «ضد مجهول»، مع الفنانة غادة عبدالرازق، والذي حقق نجاحا كبيرا.

أحمد كان له أيضا عدة مشاركات في السينما، وكان آخرها فيلم «بني آدم» مع الفنان يوسف الشريف.

الفنان الشاب تعرض لازمة نفسية مؤخرا بعد رحيل والده الفنان سعيد عبدالغني، ولد سعيد عبد الغنى، يوم 23 يناير عام 1938 فى قرية “نوسا البحر” التابعة لمركز أجا بمحافظة الدقهلية، ثم التحق بكلية الحقوق جامعة القاهرة وتخرج فيها عام 1958.

الفنان الراحل التحق للعمل بعد ذلك بجريدة الأهرام فى قسم الفن، ثم تدرج فى المناصب حتى أصبح رئيسا للقسم الفنى فى الأهرام والأهرام المسائى، وكانت هذه وسيلة بداية علاقته بالفن.