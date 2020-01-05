إلهام شاهين تحتفل بعيد ميلادها الـ60 مع نجوم الفن.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

احتفلت الفنانة المصرية إلهام شاهين بعيد ميلادها، بحضور عدد كبير من نجوم الفن.

الحفل شهد حضور كل من فيفي عبده، والإعلامية بوسي شلبي، وأحمد السقا، ورغدة، وخالد الصاوي، وهند صبري، وخالد سليم، وغيرهم.

وقد أحضر النجوم لإلهام قالب تورتة مميز حمل الكثير من صورها، مع مجسم لكلاكيت السينما، والتقطوا معها الكثير من الصور التذكارية.

فيفي عبده نشرت مجموعة صور من الحفل، على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”، ووجهت تهنئة لإلهام بقولها: “كل سنة و حبيبتي الهام شاهين بخير و صحة و سعادة دايماً يا رب”.

وكانت الفنانة المصرية إلهام شاهين قد حرصت مؤخرا على الاحتفال بعيد ميلاد الفنانة نادية لطفي، وذهبت إليها في المستشفى للاحتفال معها.

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عيد ميلا نادية يأتي في نفس اليوم الذي تحتفل فيه إلهام بعيد ميلادها، ونشرت فيديو لهما معا عبر حسابها الشخصي، هنأتها فيه بهذه المناسبة.

وقالت إلهام شاهين، من خلال الفيديو :” النهاردة يوم مميز .. نادية لطفي أجمل جميلات السينما المصرية .. وحبيبة قلبي وليا الشرف اني اتولد ف نفس اليوم عشان اخد كل الصفات الجميلة اللي فيها .. بحبك وبتعلم منك مش بس الفن فـ مواقفك وشهمتك».

كما تحدثت الفنانة نادية لطفي عن إلهام وقالت إنها عندما ظهرت كانت مبشرة بأن تكون فنانة عظيمة مثل الفنانة فاتن حمامة، واستطاعت ان تكون لها شخصية مستقلة تماما، وطالبتها بأن تستشيرها في أي أمر قبل ان تتعصب.

وتابعت قائلة :”الهام شاهين بتدخل تدور على المشاكل عشان تحل مشاكل الاخرين عشان هي قلبها واسع وعندها عطاء كبير .. بتمنالها كل السعادة».

إلهام شاهين من مواليد 3 يناير عام 1960، وأكملت هذا العام 60، وقدمت الفنانة طوال مسيرتها الفنية عدد كبير من الا‘مال السينمائية الناجحة والدرامية، كما أنتجت عدد من الأفلام.