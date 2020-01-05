نجل شعبان عبدالرحيم يرثيه بأغنية جديدة

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

يستعد سيد نجل المطرب الشعبي الراحل شعبان عبدالرحيم، لطرح أغنية جديدة والتي يهديها إلى روح والده.

الأغنية تحمل اسم “كسرة قلبي” وهي من كلمات الشاعر صلاح مندي، وألحانه، وتوزيع الموسيقي حمادة فاروق، ومن المقرر أن يتم تصوير الأغنية على طريقة الفيديو كليب الأيام المقبلة، وتقول مطلع الأغنية: “بحسك كنت مش عامل.. حساب للدنيا بالكامل.. يا كسرة قلبي من بعدك”.

وتوفي الفنان شعبان عبدالرحيم في مستشفى المعادي العسكري، عن عمر يناهز 62 عاما.

أخر حفلات شعبان عبد الرحيم كان بموسم الرياض وظهر على

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وكان أخر حفلات شعبان عبدالرحيم، الحفل الذي أحياه في السعودية ضمن فعاليات موسم الرياض الذي تنظمه الهيئة العامة للترفية، وأحياه قبل وفاته بثلاثة أيام، وظهر فيه على كرسي طوال الحفل، وكشف بعض موظفي الفندق بعد رحيله أن الفنان الراحل كان يظهر عليه علامات التعب الشديد وكان يتحرك بالكرسي داخل الفندق.

وسبب ظهور الفنان الراحل على كرسي متحرك هو إصابته بكسر في القدم، وعند محاولته الاعتذار طلب منه المسئولين عن موسم الرياض حضور الحفل والجلوس على كرسي متحرك.

ورحل الفنان شعبان عبدالرحيم، رحل عن عالمنا يوم الثلاثاء 3 ديسمبر، بعد تعرضه لأزمة صحية نقل على أثرها لمستشفى المعادي العسكرية، وبها رحل عن عمر يناهز الـ 62 عامًا.

وتم تشييع جثمان شعبان عبدالرحيم، في مسقط رأسه بقرية ميت حلفا بمحافظة القليوبية، وسط مشاركة عدد كبير من أهل قريته.