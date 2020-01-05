نادية لطفي على كرسي متحرك.. وكوارع وممبار في عيد ميلادها.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة- متابعات الخليج 365

احتفلت الفنانة الكبيرة نادية لطفي بعيد ميلادها الـ 83، وذلك بعد أيام قليلة من خوضعها لجراحة.

وظهرت نادية لطفي خلال الاحتفال على كرسي متحرك، وذلك بسبب الجراحة التي خضعت لها مؤخرصا بمستشفى المعادي العسكري.

الفنانة الكبيرة كانت قد احتفلت بعيد ميلادها وسط حضور عدد من نجوم الفن ومنهم الفنانة إلهام شاهين، ودلال عبدالعزيز، والمخرج والممثل مجدي أحمد علي.

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ونشر الأخير، صور غريبة من حفل عيد الميلاد، عبر صفحته الشخصية بموقع “فيس بوك”، والذي ضم أكلة كوارع وممبار، ومحشي، وزيتون ومخلل من صنع يد الفنانة نادية لطفي، وعلق عليها قائلًا: “في عيد ميلاد الرائعة نادية لطفي تورته وكوارع ومحشي ومومبار مع نفحة من لفت وزيتون من صنع يديها.. دمت لنا ولمحبيك الكثر!”.

يذكر أن زوجة الفنان المصري المنتصر بالله، كشفت مؤخرًا عن خضوع الفنانة نادية لطفي لجراحة مؤخرًا، مؤكدة أنها فور خروجها من الجراحة اتصلت على زوجها المنتصر بالله، للإطمئنان عليه.

الفنانة نادية لطفي، اسمها الحقيقي، بولا محمد مصطفى شفيق، ولدت في حي عابدين في القاهرة في 3 يناير عام 1937 لأب مصري وأم بولندية، حصلت على دبلوم المدرسة الألمانية بمصر عام 1955، واكتشفها المخرج رمسيس نجيب وهو من قدمها للسينما وهو من اختار لها الاسم الفني (نادية لطفي) اقتباسًا من شخصية فاتن حمامة نادية في فيلم لا أنام للكاتب إحسان عبد القدوس اسمها الحقيقي “بولا محمد لطفي شفيق”.