نهال عنبر تضع شروطا للزواج مجددا.. تعرف عليها

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كشفت الفنانة المصرية نهال عنبر عن بعض عيوبها الشخصية التي تعاني منها والتي تستنزفها ماديًا وتتمنى التخلص منها.

نهال عنبر، قالت خلال لقائها في برنامج “تحيا الستات”، مع الإعلامية راغدة شلهوب، والمذاع عبر فضائية “النهار”، إنها تتمنى أن يكون لها عمل خاص بها بعيدصا عن الفن، ليعود عليها بدخل ثابت، وذلك لأنها حتى الآن لم تدخر أي أموالًا للمستقبل، ولا تملك إلا بيتًا.

وأضافت: “أنا مسرفة، ده عيب لازم يتصلح، أحب السفر كثيرًا، وأنفق أموالا كثيرة على الملابس، بشتري ملابس كثيرة، وهذا عيب لازم يتصلح، مفيش حاجة تعجبني ومخدهاش”.

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وعن تفضيل بعض السيدات للمال عن الحب، قالت إنها لا تعطي المال اعتبارًا أكثر من العواطف، لكن يجب أن يكون الرجل قادر على فتح البيت، متسائلة: “ولا مين يصرف عليه”.

وأضافت: “في بداية حياتي ممكن أشارك، لكن هتتجوزي واحد مش قادر يفتح بيت؟ لما أفكر أتجوز، مينفعش اتجوز حد أقل من إمكانياتي، إما زيي أو أعلى، ولا أحترم الرجل الذي يقبل أن تنفق زوجته عليه، لو معايا خطيبي أو زوجي وفتحت شنطتي خلص الموضوع وسقط من عيني”.

يذكر أن نهال عنبر تزوجت ثلاث مرات أولها من عازف أورج مجدي الحسيني” وأنجبت منه ابنهما “حسام” ولكنهم انفصلوا، وتزوجت بعده من المخرج المسرحي سام الدين صلاح، ولكنهما انفصلوا بعد سبعة أشهر من الزواج، وتزوجت ثالثاً من رجل أعمال بمحافظة الإسكندرية وهو “حسن صالح” ولكنهما انفصلوا بعد أربعة أشهر من الزواج.