رشا سامي العدل تتعرض لحادث سير وتدخل المستشفى.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كشفت الفنانة المصرية رشا العدل، ابنة الفنان الراحل سامي العدل، عن تعرضها لحادث سير خطير ونقلها لإحدى المستشفيات الخاصة بمنطقة اكتوبر.

رشا سامي العدل، نشرت صور من الحادث عبر صفحتها الشخصية بموقع “فيس بوك، أظهرت تهشم الجزء الأمامي من سيارتها كاملًا بسبب الحادث.

وعلقت رشا العدل، على الصور قائلة: “متواجدة حاليا في إحدى المستشفيات في أكتوبر وقدر الله وما شاء فعل”.

رشا سامي العدل شاركت مؤخرًا في العرض المسرحي “سيرة حب” كممثلة، على خشبة مسرح البالون، إلى جوار: إيهاب فهمي ورحاب مطاوع، ومجدي صبحي، وأحمد الدمرداش، إخراج عادل عبده.

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مسرحية “سيرة حب” تتناول سيرة الموسيقار بليغ حمدى شخصا وإبداعا حيث جمع بين سيرته الذاتية وما يمثله من قيمة فنية فى تاريخ الغناء العربى كواحد من أبرز المجددين والعرض- فى هذا السياق أيضا ووفق ما قدمه من تركيبة وصياغة مسرحية- قدم المحنة التى تعرض لها بليغ حمدى فى حكاية اتهامه الشهيرة، وقد جمع العرض بين الغناء والسرد والاستعراض، كما استعان بالوسائط المعاصرة من مشاهد مصورة تليفزيونيا فى تقديم سرد بصرى موازٍ لسيرة بليغ وأبرز محطاته الفنية والإنسانية.

يذكر أن رشا سامي العدل، كانت قد قالت في تصريحات صحفية: “تعرضت لظلم شديد بسبب أنني ابنة الفنان سامي العدل والفنانة نادية شكري، فقد توقع الكثيرون من صناع الأعمال الفنية أنني سأبالغ في متطالباتي سواء المتعلقة بالأجور المادية أو مساحة الدور”.

وأضافت:”أو هناك بعض الأشخاص لا يحبون والدي ووالدتي، لذلك لم يعرض عليّ أي منتج أو مخرج دوراً في الأعمال السينمائية الكبيرة التي تنتج حالياً”.

وأكدت أنها راضية تماما عما وصلت إليه بمجهودها بعيداً عن ارتباط أسمها بعائلة العدل، وأنها ستحقق أحلامها الفنية مهما حاول الكثيرين أبعادها.