ابنة طاهر أبو ليلة تخضع لعملية جراحية.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - سارة إبراهيم

فاجأ الفنان المصري طاهر أبو ليلة جمهوره بصورة تجمعه مع ابنته، لكنه أفسد فرحة جمهوره برؤيته مع ابنته لأول مرة عندما أعلن عن مرضها وأنها ستخضع لجراحة.

الفنان المصري قال إن ابنته ستخضع لعملية جراحية، وطلب من جمهوره الدعاء لها، بقوله: “بنتي ‏دخلت غرفة العمليات، أرجو منكم الدعاء لها بالشفاء فضلًا وليس أمرًا”.‏

وبعد عدة ساعات نشر أبو ليلة صورة أخرى لابنته، وطمئن الجمهور على صحتها، بقوله: ” الف شكر وحمد ليك يا رب الحمد الله بنتي خرجت من العمليات وحالتها مستقره وشكرااا ليكم جميعا بارك الله فيكم وميحرمني منكم ابدااااا”.

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طاهر أبو ليلة، ممثل مصري شارك في العديد من الأفلام والمسلسلات، ويعد ممثل من نوع خاص حيث يتميز بلكنته الغريبة التي لم يعتد عليها مشاهدو السينما، وهذا يعد سبباً رئيسياً لشهرته.

شارك طاهر أبو ليلة في فيلم “ابن عز” مع الفنان الراحل علاء ولي الدين وحسن حسني، وشارك في فيلم “كابتن مصر” ومسلسل مأمون وشركاه مع عادل إمام، وفيلم “عسل أبيض”، وفيلم “جحيم في الهند”، ومسلسل “لهفة”، وفيلم “عشان خارجين”، وفيلم “كلب بلدي”، ومسلسل “هربانة منها”، وغيرها من الأعمال.

وكان أخر ظهور لطاهر أبو ليلة في مسلسل “طلقة حظ” الذي عرض في شهر رمضان الماضي، وهو من بطولة مصطفى خاطر، أيتن ‏عامر، هبة مجدى، محمد أنور، خالد أنور، إيمى سالم، ميرنا نور الدين، رانيا شاهين، ياسر الطوبجى، أحمد ماهر، إنعام سالوسة، ‏محمود حافظ حسني شتا تأليف إيهاب بليبل، وإخراج أحمد خالد أمين.‏