نجاة نانسي عجرم وعائلتها من عملية سطو مسلح

متابعة بتجــــــــــرد: اقتحم السوري م. ح. م. مواليد العام 1989، فجر اليوم ملثما منزل الدكتور فادي الهاشم والفنانة نانسي عجرم فينيو سهيلة كسروان بقصد السرقة.

واعتدى السارق على نانسي وزوجها بالسلاح، كما ودخل غرفة الأولاد، فعمد إلى شهر مسدسه في وجههم، فحصل إطلاق نار بينه وبينالدكتور الهاشم، ما أدى إلى إصابة الفنانة نانسي ومقتل السارق على الفور.

وحضرت إلى المكان عناصر من القوى الأمنية والأدلة الجنائية والتحقيقات جارية.