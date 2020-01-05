حادثة مأساوية داخل فيلا نانسي عجرم

افاد مندوب “الوكالة الوطنية للاعلام” في جونيه ان السوري محمد حسن الموسى مواليد العام 1989، دخل فجر اليوم ملثمًا إلى فيلا الفنانة نانسي عجرم في نيو سهيلة كسروان بقصد السرقة، لكنه فوجىء بزوجها الدكتور فادي الهاشم، فعمد إلى شهر مسدسه في وجه، فحصل إطلاق نار بين الإثنين، ما أدى إلى مقتل السارق على الفور، وحضرت إلى المكان عناصر من القوى الأمنية والأدلة الجنائية والتحقيقات جارية.

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