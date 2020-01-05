أديل تصدم الجمهور بجسمها بعد خسارة وزن كبيرة.. هل تبدو عجوزا؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - يبدو أن عام 2020 سيكون سعيدًا وصحيًا أيضًا على النجمة العالمية آديل، حيث كشفت عن نحافتها المذهلة خلال استمتاعها بعطلته برفقة زملائها، على شاطئ في جزيرة أنغويلا البريطانية في البحر الكاريبي.

رشاقة آديل أصبحت ملحوظة بشكل كبير في الفترة الأخيرة، إلا أن أحدث ظهور لها كشف عن خسارتها للوزن بشكل ملفت.

وأفادت صحيفة "ذا صن" البريطانية بأن اللافت أيضًا هو أن أديل شوهدت وهي تسبح في المحيط مع المغني البريطاني المعروف هاري ستايلز، عضو فرقة ون دايركشن، وانضم إليهما الإعلامي والممثل الكوميدي الإنجليزي جيمس كوردين.

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وأطلت أديل، 31 عامًا، في ثوب صيقي تزينه نقوش "بولكا دوتس" السوداء والبيضاء، أظهر رشاقتها التي لا تصدق، إلى جانب بندانة حمراء مربوطة حول عنقها، وأكملت مظهرها مع قلادة ذهبية كبيرة، وبدت في حالة معنوية كبيرة وهي تبتسم ابتسامة من الأذن إلى الأذن. أما هاري، 25 عامًا، فأطل مرتديا تي شيرت لميكي ماوس مع النظارة الشمسية.

ودافع العديد من الأشخاص عن فقدان أديل للوزن وتفانيها في أسلوب حياة أكثر صحة، ونقلت الصحيفة عن أحد المعجبين قوله: "أراهن أنها كانت تتبع نظامًا غذائيًا للوصول إلى وزنها المثالي، وهو أمر عظيم بالنسبة لها، لكننا لم نعتد على رؤيتها على هذا النحو من قبل، ولهذا السبب كان الأمر صادمًا للغاية" مضيفًا: "لا أعتقد أننا يجب أن نشعر بالقلق، فهي تعرف ماذا تفعل".

وقال آخر: "نقدرها على موسيقاها وموسيقاها فقط، وليس صورتها أو وزنها أو أي شيء آخر".

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