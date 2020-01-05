مى حلمى تتعرض إلي وعكة صحية شديدة

تعرضت الإعلامية مي حلمي لوعكة صحية شديدة نُقلت على إثرها إلى أحد المستشفيات الخاصة لتلقي العلاج. ونشر المطرب محمد رشاد، زوج مي حلمي صورًا لها من داخل المستشفى عبر حسابه الرسمي بموقع الصور الشهير "إنستجرام" وعلق عليها قائلًا: "ربنا يحميكي ويبعد عنك الشر.. أسألكم الدعاء بالشفاء العاجل".

يذكر أن أحمد رشاد، ومي حلمي، كانا قد احتفلا بزفافهما يوم 23 مارس 2019 في سرية تامة، وبعيدا عن ‏وسائل الإعلام، ولم ‏يكشفا عن أي تفاصيل، إلا لبعض الأصدقاء المقربين فقط، وكان الزفاف مفاجأة ‏لجمهورهما، نظرًا لإلغاء حفل الزفاف الأول ‏بسبب مشاكل بين العائلتين قبل ساعات من إقامته. ‏

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