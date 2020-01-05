"مامي كوسا" تجمع حسن الشافعي وأحمد سعد بمغني المهرجانات إسلام كنكا

أطلق الموزع حسن الشافعي أغنية جديدة، تزامنًا مع رأس السنة، وتحمل اسم “مامي كوسا”، والذي روج لها في الفترة الماضية، وجمعه هذا التعاون مع كل من المطرب أحمد سعد، ومطرب الأغاني الشعبي إسلام كنكا. وتعد الأغنية من نوع موسيقى الـ “r&b”، وحملت الاغنية كلمة جديدة وهي مامي كوسا، وهو لفظ جديد طرحه مؤلفيها ليعبر عن وضع عدم الرضا، من كلمات منة عدلي وإسلام كنكة، وألحان إسلام كنكة وأحمد سعد وخالد عصام الدين، وإخراج الكليب أحمد القيعي.

ومن المعروف عن الموزع حسن الشافعي أنه أثبت نفسه من خلال تعاونه مع أكبر النجوم ونجاحه معهم، كما أنه يتقن التلحين أيضًا، لكن في الفترة الخيرة راهن على دمج أنواع الموسيقى المختلفة سويًا، خصوصًا اللون الشعبي منها مع الهاوس، الذي قدمه مع نيكول سابا وعبد الباسط حمودة باغنية “مفيش مستحيل، وقدم أشكالًا أخري أيضًا مع “أبلة فاهيتا، مايستهلوشي”، وغيرها.

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