أسما شريف منير ترد على شائعات إنفصالها عن محمود حجازي

منذ أيام تنتشر شائعات عن انفصال أسما شريف منير عن زوجها الممثل محمود حجازي، بعدما فسر البعض أن حذفها لصورهما من حسابها على انستغرام تمهيد لإعلان الانفصال.، ولفترة مع كل صورة جديدة تنشرها أسما، يسألها الجمهور عن حقيقة الأمر، لكنها كانت تتجاهل الرد على هذه الأسئلة. إلى أن قررت الرد على هذه الشائعات بطريقتها الخاصة من خلال فيديو نشرته من احتفالها مع زوجها وبعض الأصدقاء بالعام الجديد.

وكان فيديو رومانسي ظهر من خلاله أنه لا صحة لكل الشائعات وتكهنات الجمهور عن وجود خلافات بينها وبين حجازي. وحتى تقفل باب أي شائعة جديدة عليها، كتبت أسما تعقيبا على الفيديو أن بطنها منتفخ بسبب القولون، وليس لحملها. يشار إلى أن أسما، شاركت والدها شريف منير، في تقديم الموسمين الأول والثاني من ‏برنامج ‏‏"أنا ‏وبنتي"، ‏الذي ناقش في كل حلقة ‏أحد الموضوعات التي تناولت الفرق بين الأجيال، من خلال ‏مجموعة ‏من ‏الضيوف ‏المختلفة‎

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