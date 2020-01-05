22 مليون جنيه تحصيلات جمعية المؤلفين والملحنين لعام 2019

كشفت جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين المصرية “الساسيرو”، عن كشف حساب تحصيلاتها المالية لعام 2019. وقال الشاعر فوزي إبراهيم، أمين صندوق الجمعية في بيان: “عام 2019 هو من أفضل الأعوام التي مرت على الجمعية منذ إنشائها، فقد بلغت تحصيلاتها وتوزيعاتها المالية التي تحصلت عليها خلال الأشهر 12 الماضية لـ21 مليون و908 ألف و441 جنية، وبزيادة 4 ملايين عن عام 2018 الذى حصلنا فيه 18 مليون، واستفاد منها 900 شاعر وملحن من أعضاء الجمعية حيث حصلوا على نسبهم المالية نتيجة إذاعة وعرض أعمالهم الموسيقية طيلة العام”.

وأضاف: “يعد الشاعر الراحل سيد حجاب رئيس الجمعية السابق، والموسيقار محمد عبدالوهاب هما الأكثر حصولا على تحصيلات مالية لعام 2019، حيث كان الموسيقار الراحل بليغ حمدي والشاعر الراحل مرسي جميل عزيز هما الأكثر تحصيلات للنسب المالية طيلة السنوات الأربع الأخيرة بسبب كثرة أعمالهم التي كانت تذاع عبر التلفزيون والإذاعات المصرية”.

يذكر أن جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين هي الجهة المنوطة لحفظ حقوق الشعراء والملحنين الملكية في مصر، ويرأس مجلس إدارتها حاليا الشاعر مدحت العدل.

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