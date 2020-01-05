شكرا لقرائتكم خبر عن راغب علامة يحيى حفل عيد الحب فى باريس للجاليات العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يسافر المطرب اللبناني راغب علامة يوم الجمعة 14 فبراير المقبل إلى باريس لإحياء حفل غنائى بمناسبة عيد الحب فى أحد الفنادق الكبرى هناك، ومن المقرر أن يحضر الحفل العديد من الجاليات العربية والشخصيات العامة. ويقدم راغب خلال الحفل باقة مميزة من أجمل أغنياته التى يحبها الجمهور ما بين الجديدة والقديمة، منها، "اللى باعنا"، و"مبهزرش"، و"تركينى لحالى"، و"نسينى الدنيا".

كما أحيا راغب علامة حفل ليلة رأس السنة بأحد الفنادق الكبرى فى العاصمة الأردنية عَمان، وبدأه بأغنية "اللي باعنا خسر دلعنا"، وسط حضور جماهيري كبير واستقبلوه بترحاب شديد وحرصوا على ترديد كلمات الأغنية معه.

من ناحية أخرى يستعد راغب لطرح كليب جديد بعنوان "كان غيرك أشطر" من كلمات خالد المريخى والحان الموسيقار د.طلال وإشراف عام خالد أبو منذر، ومن المقرر أن يتم طرحه بالأيام المقبلة.

"كان غيرك أشطر" يقدمها راغب علامة باللهجة الخليجية، وتضمن اللحن نغمات موسيقية شرقية مليئة بالحيوية والرؤية الفنية المتطورة فى عالم الموسيقى والغناء العربى، كعادة الموسيقار طلال فى كل أعماله الفنية.

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كما أيضا احتفل برنامج "صاحبة السعادة" الذى تقدمه الفنانة إسعاد يونس على شاشة " dmc"، بالعام الجديد 2020، بحضور المطرب اللبنانى راغب علامة، الذى أدى عدد من أغانيه، وتحدث عن بداياته وتحديدا أغنية "قلبي عشقها" التي عرفه من خلال الجمهور المصري، وقال إن الأغنية كانت أول فيديو كليب في الوطن العربي، وغنى علامة والفنانة إسعاد يونس أغنية "اللي باعنا"، على الهواء.

وطرح راغب علامة مؤخرا أحدث أغنياته التى تحمل اسم "صدفة" عبر قناته الرسمية على "يوتيوب"، وحققت نسبة مشاهدة عالية، ومن المتوقع أن تحقق الأغنية ردود أفعال إيجابية نظرًا لتألق راغب القوى فى أدائها، إلى جانب اختيار كلماتها وأسلوب لحنها وتوزيعها وفكرتها.