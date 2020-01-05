شكرا لقرائتكم خبر عن "أبيض وأسود وألوان".. شاهد سوسن بدر فى جلسة تصوير جديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خضعت النجمة سوسن بدر لجلسة تصوير جديدة وشاركت متابعيها بصورتين من جلسة التصوير عبر حسابها على إنستجرام، صورة بالألوان والأخرى أبيض وأسود، وظهرت خلالهما فائقة الجمال، وتغزل فيها متابعوها وصديقاتها من الوسط الفنى، ومنهن "منى زكى وأروى جودة وجومانا مراد وإنجى على".



سوسن بدر



سوسن بدر

ويعرض لسوسن بدر مسلسل "بخط الإيد" بطولة أحمد رزق، إيمان العاصى، صفاء جلال، خالد كمال، محمد حاتم، محمد محمود، وميرنا نور الدين، ويسرا اللوزى الذي تظهر كضيفة شرف، ويعود به أحمد رزق إلى الدراما بعد غياب عامين منذ تقديم مسلسله "ازى الصحة" .

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وينتمى المسلسل لنوعية أعمال الـ 45 حلقة، ومن تأليف هالة الزغندى وإخراج شيرين عادل وإنتاج شركة سينرجى، وتعتمد أحداث المسلسل على الساسبنس والتشويق ووجود لغز من الحلقة الأولى ويتم البحث عن حل هذا اللغز طوال الحلقات، وبذلك يبعتد أحمد رزق عن الكوميديا المعتاد على تقديمها في معظم أعماله الفنية.

كما تواصل الفنانة سوسن بدر تصوير مشاهدها ضمن أحداث فيلم "مش أنا" بطولة النجم تامر حسنى، حيث انشغلت على مدار الثلاثة أيام الماضية بتصوير مشاهدها داخل ستوديو شريف عرفة فى المنطقة الصناعية بأكتوبر.

جدير بالذكر أن النجم تامر حسني احتفل ببدء تصوير فيلم "مش أنا" منذ أكثر من أسبوع، وذلك مع أبطال فيلمه الجديد مثل ماجد الكدواني، حلا شيحا، سوسن بدر، بجانب باقي صنّاع العمل.

على جانب آخر أقيم عرض خاص لفيلم "الفلوس" من أسبوعين، وحضر العرض نجوم الفيلم وعلى رأسهم تامر حسنى، وزينة، وخالد الصاوى وعائشة بن أحمد، والمخرج سعيد الماروق، والراقصة جوهرة، وعدد كبير من الفنانين، منهم على ربيع وهنا الزاهد، والإعلامية بوسى شلبى، وأحمد جمال سعيد، والاعلامى يحيي حمزة، والفنانة حلا شيحة، والنجم حكيم، والفنان أكرم حسنى، هشام ماجد، عمر السعيد، مينا عطا، جلال الزكى، ياسمين البشبيشى، المؤلف محمد عبد المعطى وزوجته فرح على، وعدد كبير من الفنانين ممن حرصوا علي التواجد خلال العرض الخاص للفيلم الذي حقق ايرادات بلغت مليون و700 ألف خلال أول يوم عرض في السينمات.