تراند اليوم : إلغاء حفل «أنغام» وإنزالها من على المسرح بالسعودية.. تعرف على السبب

ألغت إدارة موسم شتاء الرياض، الحفل الغنائي للفنانة المصرية “أنغام”، بعد صعودها على المسرح، حيث تم إنزالها مرة أخرى والإعلان عن إلغاء الحفل بسبب سوء الأحوال الجوية.

وقال الحساب الرسمي الموسم شتاء الرياض عبر موقع “تويتر” قائلًا: ”نعتذر منكم، وقفنا الحفلة المصاحبة لمهرجان الرياض للعود في الرياض بوليفارد بسبب الأحوال الجويَّة المفاجئة“.

وأعلنت شركة “تذكرتك” عبر حسابها على “تويتر” أيضًا بأنه تم إلغاء الحفل مرفقًا البوستر الخاص به واتضح أنه حفل الفنانة اللبنانية كارول سماحة الأول لها في السعودية، والذي كان يحييه برفقتها الفنانين اللبنانيين مروان خوري ويارا.