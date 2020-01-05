شاهد .. شبيهة سيرين عبد النور تثير الجدل على مواقع التواصل الإجتماعي

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كتب امير فتحي في الأحد 5 يناير 2020 11:49 صباحاً - تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مجموعة من الصور لفتاة محجبة تشبه الفنانة اللبنانية ” سيرين عبد النور ” إلى حد كبير .
الفتاة تدعى ” دعاء منلا ” وهي تعمل كمدونة للموضة والجمال ولديها أكثر من 30 ألف متابع على انستجرام حيث تعمل على تقديم فيديوهات توتوريال مكياج نظرا لأنها حاصلة على شهادة في هذا المجال .. إلى جانب تقديم وصفات طبيعية للوجه ولفات حجاب واستعراض لإطلالاتها المختلفة والأنيقة بالحجاب .
وكان قد نشر مؤخرا أحد الحسابات على أحد مواقع التواصل الإجتماعي صورة لدعاء .. وكتب تساؤلا عن الفنانة التي تشبهها .
لتنهال التعليقات دون تردد واختار جميعهم الفنانة سيرين عبد النور للتأكيد على وجود شبه كبير في الملامح بينهما .. وأن الفرق الوحيد هو أن الفتاة محجبة وسط تفاعل كبير وغزل بشكل دعاء منلا .
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