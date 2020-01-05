نشرت بواسطة:Bitajarod في أخبار خاصة 12 دقيقة مضت التعليقات على الملايين تحاصر حسين الجسمي على يوتيوب في 2019 مغلقة

متابعة بتجــــــــــرد: يتّبع النجم الإماراتي حسين الجسمي استراتيجية خاصة في طرح أغنياته، فيصدر كل فترة أغنية جديدة، ليعطيها حقّها من التسويق والنجاح.

خلال عام 2019 تواجد “الجسمي” بقوّة على الساحة الغنائية، فكان النجاح حليفه مع كل أغنية جديدة يطرحها وحصد ملايين المشاهدات عبر موقع “يوتيوب”.

من الأغاني التي أطلقتها حسين الجسمي وحققت نجاحاً كبيراً ونسبة مشاهدة مرتفعة جداً في السنة الماضية نذكر، “طموح الغرام” وتخطت المليون مشاهدة، “ما نسيتك” بأكثر من 14 مليون مشاهدة، “غير” وحصدت 18 مليون مشاهدة، “أحزان ومرت” بأكثر من مليون مشاهدة، “فديته” بما يفوق الـ5 ملايين مشاهدة، “بوجه السنين” وتعدت المليون ونصف المليون مشاهدة، “مهم جداً” بأكثر من 38 مليون مشاهدة، “لا تجامل” وحصدت مليوني مشاهدة، “خطير” وحصدت 3 ملايين مشاهدة و”تساوي الكل” بأكثر من مليوني مشاهدة.

وقد احتلت هذه الأغاني المراتب الأولى في سباق الأغاني الأكثر استماعاً وطلباً من الجمهور في الوطن العربي على مدار الأشهر الماضية.

تجدر الإشارة إلى أن حسين الجسمي أهدى جمهوره أغنية جديدة مع بداية عام 2020 بعوان عيون الشوق” ‏من ألحانه وأشعار معالي الأستاذ الدكتور مانع بن سعيد العتيبة، توزيع زيد عادل، ‏إيقاعات سمير القطان، ‏مكساج وماستر م.عمرو هاشم.

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