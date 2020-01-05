أنغام في ليلة طربية بسمرات شتاء الرياض – بالصور

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متابعة بتجـــــــــرد: شهد منتزه الثمامة البري بمحمية الملك خالد الملكية، يوم أمس، ليلة طربية من ليالي سمرات شتاء الرياض شاركت بها النجمة المصري أنغام.
وعلى إيقاع أغنية “راح تذكرني”، استهلت أنغام ليلتها، بأداء مس قلوب الحاضرين، ثم تألقت في أغنية “وين تروح”، و”حلفتكم بالله”، و”سيدي وصالك” بعد ذلك.
سمرات شتاء الرياض، هي الحفلات التي تنظمها شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، ضمن فعاليات شتاء الرياض، وتدعمها الهيئة العامة للترفيه في المملكة، بقيادة معالي المستشار تركي آل الشيخ.
ولكن، بسبب سوء الأحوال الجوية وهطول الأمطار بغزارة، لم يكتمل حفل سمرات شتاء الرياض، إذ كان من المفترض أن يكون ختام الليلة مع النجم عبد الله الرويشد، فقرر المنظمون عدم استكمال الليلة، حرصاً على سلامة الحضور.
وقال الحساب الرسمي لـ “شتاء الرياض” على موقع تويتر: “نعتذر، سهرتنا ما راح تكمل بسبب الأحوال الجوية حرصا على سلامتكم”.
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