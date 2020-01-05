نادية لطفي تحتفل بعيد ميلادها الـ83 – بالصور

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متابعة بتجــــــــــرد: احتفلت الفنانة الكبيرة نادية لطفي بعيد ميلادها الـ83، وسط عددٍ من أصدقائها في الوسط الفني. وحرصت الفنانة إلهام شاهين والمخرج مجدي أحمد علي، على مشاركة الفنانة نادية لطفي هذا الاحتفال.
بولا شفيق، هو الاسم الحقيقي للفنانة القديرة، التي ظهرت في أحدث صورٍ لها، وهي في قمة سعادتها. وأعربت عن امتنانها لكل من حضر إلى المستشفى وتذكر يوم ميلادها.
كما هنأ عددٌ كبيرٌ من جمهور الفنانة المصرية القديرة، عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك.
ونشر المخرج مجدي أحمد علي، صوراً للاحتفال، كشفت استمرار بريق نادية لطفي وتألقها، على الرغم من تخطيها الثمانين من العمر.
وهي تحرص دائماً على مشاركة جمهورها ومتابعيها على السوشيال ميديا صوراً لها في مناسبات مختلفة. فهي لم تستلم للمرض، وتحولت مستشفى المعادي العسكري في القاهرة، حيث تمكث إلى قبلة المحبين لفن وتاريخ “بولا”.
ولدت نادية لطفي في حي عابدين في القاهرة. والدها مصري ووالدتها بولندية، وقد حصلت على دبلوم المدرسة الألمانية في مصر عام 1955.
اكتشفها المخرج رمسيس نجيب، ورأى فيها بطلة فيلمه الجديد “سلطان”، مع النجم فريد شوقي عام 1958.
من أبرز أعمالها الفنية: سنوات الحب، الناصر صلاح الدين، جواز في خطر، الخطايا، المومياء، أبي فوق الشجرة، وغيرها الكثير.
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