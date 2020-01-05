ماجد المهندس يغنّي من ألحان طلال في تعاون شعاره “الطرب والأصالة”

متابعة بتجــــــــرد: يعود النجم ماجد المهندس إلى ساحة الألبومات الغنائية من جديد، وذلك من خلال ألبوم يحمل اسم “شهد الحروف” يطرحه بالتعاون مع شركة “روتانا” للصوتيات والمرئيات.

الألبوم يحتوي عشر أغانٍ من ألحان الموسيقار طلال، وهو من إشراف خالد أبو منذر، في تعاون شعاره الطرب والأصالة، وقد أصدرت “روتانا” أول 4 أغنيات منه خلال الساعات الماضية، على أن يتبعها إطلاق باقي الأغاني بحسب خطة طرح أعدتها الشركة للترويج للألبوم.

الأغنيات الأربع هي “شهد الحروف” من كلمات بدر بن عبدالمحسن، “ياللي أحبك موت” كلمات فهد بن خالد، “جفن الليل” كلمات بدر بن عبدالمحسن، “لحظة هواي” كلمات دايم السيف، أغنيات تنصهر خلالها إبداعات الموسيقار طلال، مع صوت ماجد المهندس، والنتيجة تجربة موسيقية فريدة فنياً.

وأكد الفنان ماجد المهندس في بيان امتنانه بالتعاون الأول مع الموسيقار طلال وتقديم 4 أغنيات من ألحانه، واصفاً التجربة بالرائعة، مشيراً إلى انه وقع في غرام الأغنية منذ اللحظة الأولى لسماع كلماتها وألحانها، من خلال سعيه الدائم لتقديم فن غنائي يناسب ذوق الجمهور، وأنه متفائل بالعمل الذي يحمل الطابع الطربي والقيمة الفنية المتميزة.

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للإستماع إلى الأربع أغنيات:

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