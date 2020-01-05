سعر الدولار في مصر اليوم الأحد 5 يناير 2020

استقر سعر الدولار في مصر أمام الجنيه المصري، اليوم الأحد، في معظم البنوك المصرية الحكومية والخاصة، كما بقي متوسط السعر على شاشات البنك المركزي عند 15.99 جنيه للشراء و16.09 جنيه للبيع.



ولوحظ تسجيل الدولار المزيد من المستويات المنخفضة في بعض البنوك الخاصة ليصل إلى حد 15.97 جنيه للدولار الواحد.

وأجمعت 10 بنوك في مصر على سعر موحد للدولار عند 15.99 جنيه للشراء و16.09 جنيه للبيع.

وتراجع الدولار بنسبة أكثر من 11% أمام الجنيه المصري خلال عام 2019 وفقا لحسابات رويترز.

وتتوقع بنوك استثمار أن يواصل الدولار انخفاضه مقابل الجنيه المصري خلال 2020 مع تزايد حصيلة مصر من النقد الأجنبي على خلفية انتعاش السياحة.

أعلى سعر للدولار في مصر

وجاء أعلى سعر للدولار في مصر لدى بنك أبوظبي الإسلامي عند 16.01 جنيه للشراء و16.10 جنيه للبيع.

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بينما سجل سعر الدولار 16 جنيها للشراء و16.10 جنيه للبيع في بنوك المصري الخليجي وعودة ومصر إيران.

أقل سعر للدولار في مصر

وجاء أقل سعر للدولار في مصر لدى البنك التجاري الدولي (أكبر بنك خاص في مصر) مسجلا 15.97 جنيه للشراء و16.07 جنيه للبيع.

وخلفه، جاء الدولار بسعر أعلى بقرش واحد لدى البنك الأهلي الكويتي مسجلا 15.98 جنيه للشراء و16.08 جنيه للبيع، وتكرر السعر ذاته في بنكي قناة السويس والمصرف المتحدة.

10 بنوك تبيع الدولار بالسعر نفسه

وهيمن سعر 15.99 جنيه للشراء مقابل 16.09 للبيع على الدولار في عدة بنوك؛ هي البنك الأهلي المصري (أكبر بنك حكومي) ومصر (ثاني أكبر بنك حكومي).

كما تكرر السعر ذاته على شاشات بنوك العربي الأفريقي والتعمير والإسكان والبركة والإسكندرية وبلوم وكريدي أجريكول والشركة المصرفية العربية الدولية "ساييب" والمشرق.

أسعار اليورو والإسترليني

وبالنسبة لباقي العملات الأجنبية، وفقا لأسعار البنك الأهلي المصري، سجل اليورو 17.79 جنيه للشراء و17.98 جنيه للبيع، في حين سجل الإسترليني 20.88 جنيه للشراء و21.17 جنيه للبيع.

أسعار الريال والدرهم والدينار

وعلى صعيد العملات العربية، سجل سعر الريال السعودي 4.25 جنيه للشراء و4.28 جنيه للبيع، والدرهم الإماراتي 4.35 جنيه للشراء و4.38 جنيه للبيع، وسجل الدينار الكويتي 52.49 جنيه للشراء مقابل 53.07 جنيه للبيع، وفقا لشاشة البنك الأهلي المصري.