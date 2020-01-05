تركي آل شيخ يعلق على سقوط المطربة التونسية "أمينة" على المسرح

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - سقطت المطربة التونسية أمينة فاخت، على خشبة المسرح بشكل مروع، أثناء إحيائها حفلًا غنائيًا في العاصمة القطرية الدوحة.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو أظهر الموقف المحرج الذي تعرضت له أمينة الشهيرة بـ"الديفا التونسية"، حيث كانت تركض لتحية الجمهور وفجأة تعثرت ليختل توازنها وتسقط أرضًا.

وكانت أمينة متحمسة للغاية لحظة دخولها إلى المسرح، وظلت تركض يمينًا ويسارًا لإرسال التحية إلى الجمهور، بينما لم تلحظ تواجد أجهزة الصوت في طريقها على خشبة المسرح.

وتعثرت أمينة فاخت لتسقط على وجهها بشكل مؤلم أثار فزع وصراخ الجمهور، ولم تنهض مسرعة بل ظلت نائمة من شدة الإحراج.

ويبدو أن أمينة لم تتعرض للأذى نتيجة لهذا السقوط، في حين أكثر ما سيطر على المشهد، هو استمرار الفرقة الموسيقية في العزف، حتى بعد سقوط "الديفا التونسية".

ومن جانبه، نشر تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية، مقطع الفيديو لسقوط أمينة، عبر حسابه الشخصي على "تويتر"، وعلق قائلًا: "ما عرفنا الفنانة... بس على العموم الحمدالله على سلامة"، وأرفق تعليقه بوجه تعبيري ضاحك.

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أمينة من مواليد 1968 وقد بدأت شهرتها في ثمانينيات القرن الماضي، وتعد من المطربات المعروفات في تونس، وسافرت في بداية التسعينيات إلى مصر حين لحّن لها بليغ حمدي أغنية "أنا هويت".

وعادت إلى تونس بعد ثلاثة سنوات، وغنت على ركح مسرح قرطاج الأثري سنة 1999، ثم سنة 2004 مع الموسيقار الفرنسي ستيفان برتران.

وطرحت المطربة التونسية العديد من الألبومات الغنائية التي لاقت نجاحًا في بلادها، أبرزها "أنت مرادي" و"إله الكون" و"ماحصلتش" و"ولا مرة"، و"سلطان حبك" و"مستغربين".

ومن أبرز المشاهير الذين اهتموا بموهبتها موسيقار تونس الراحل عبد الحميد بنعلجية الذي اكتشفها، وأصبحت عضوة في فرقة مدينة تونس، بالإضافة إلى نجيب الخطاب الذي خصص لها في أحد برامجه، سهرات خاصة بها، وسيد مكاوي الملحن المصري الكبير حيث قدم أغنيته "الليل" لتعيد الفنانة غناءها ولتشتهر بمعظم الدول العربية.

يذكر أن أمينة فاخت متزوجة من لاعب كرة السلة عطيل عويج، ويعتقد أنها تعرضت للهجوم أثناء الثورة التونسية الشعبية عام 2010 من قبل أشخاص مجهولين بقصد انتمائها وقرابتها من العائلة الحاكمة، فهربت إلى فرنسا "باريس" واشترت مسكنًا بأحد الأحياء.