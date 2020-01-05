نحافة نانسي عجرم تعرضها للانتفاد.. وميريام فارس تختار تصميما خاطئا

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - بعد ظهورها بالحلقة الأولى من برنامج "ذا فويس كيدز" في موسمه الجديد، تعرضت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم للانتقاد بسبب "بنيتها الهزيلة" ونحافاتها، بحسب ما أكده متابعوها.

نانسي ظهرت بتصميم "بلاي سوت" شورت من الجلد الأسود، جعلها تبدو أكثر نحافة من ما هي عليه، حيث أظهر التصميم نحافة رجليها بشكل واضح.

وقال متابعو نانسي، إن إطلالتها بدت غريبة قليلا، مرجحين أنها خسرت وزنا بعد ولادتها لابنتها الأخيرة "ليا" بشكل مبالغ فيه، فيما أشار آخرون إلى أن السبب يعود لكثرة انشغالات الأم بعد الولادة.

وكانت نانسي قد نشرت مقطع فيديو قصير عبر صفحتها في إنستغرام، يُظهر تحضيراتها قبل الحلقة في غرفة المكياج وأثناء تصفيف شعرها إلى حين خروجها للمسرح، وفعلا بدت في الفيديو أكثر نحافة من ذي قبل.

أما ميريام فارس، فقد ضجت مواقع التواصل الاجتماعي أيضا بمقاطع من وصولها إلى موسم"سمرات شتاء الرياض"، الذي أحيت فيها جلسات غنائية في المملكة يوم أمس السبت.

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وقال المتابعون إن ميريام قد اختارت تصميما لا يليق ببنيتها نهائيا، حيث بدت قصيرة للغاية، كما جعلها التصميم الضخم غير قادرة على المشي، إذ أعاق حركتها بشكل واضح.

وكانت ميريام قد ظهرت بتصميم من توقيع السعودية هبة القرشي، عبارة عن فستان "منفوش" باللون الأبيض المائل للعاجي، فوقه "كاب" مرصع بالمجوهرات، والذي بدا ثقيلا، خاصة عند مشيها وتحركها.

كثيرون أشاروا إلى أن ميريام، اختارت هذا التصميم الثقيل بسبب الجو البارد في الصحراء السعودية، حيث إنها اشتكت في المرة الماضية من البرد القارص على مسرح موسم الرياض، إذ أشارت آنذاك أنها لم تتمكن من الغناء بالشكل المطلوب، لأنها كان تشد على أسنانها من شدة البرد.

ويبدو أن الجمهور بات يلاحظ أن إطلالات المشاهير قد يشوبها بعض الأخطاء، وقد يكون هذا الأمر ملفت للنجمات أنفسهن عند اختياراتهن المقبلة، خاصة إذا كانت طريقة مشاركة التعليقات النقدية من قبل الناشطين "متقدمة" ومطروحة بشكل "محترم"، دون اللجوء إلى التجريح والتنمر.