تركي آل الشيخ يحلق شعر رأسه ولحيته.. واللوك الجديد يصدم الجمهور!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - ظهر رئيس هيئة الترفيه السعودية تركي آل الشيخ بـ"لوك" جديد حالقًا لحيته وشعره، وظهر بصورة تفاجأ منها المتابعون الذين أبدوا استغرابهم بظهوره بهذا الشكل. وكانت الصورة التي نشرها آل الشيخ عبر حسابه وارفقها بعبارة "وحشتوني" يظهر فيها مبتسمًا ومعتمدًا الظهور بهذا اللوك الجديد.

وكانت الصورة التي التقطت من مقر اقامته في أمريكا قد قسمت الآراء حولها، فهناك من أعجبه ذلك، فيما بقي النصف الآخر مصدومًا من المظهر الجديد، إلا أن البعض قد ألمح أن الجلسات العلاجية التي يحتاجها يتطلب حلق شعر الوجه والرأس.

ويأتي وجود ال الشيخ في أمريكا نظرًا لمروره بعدة مرات بوعكات صحية، استلزم سفره والخضوع للإشراف الطبي هناك، وكان تركي آل لشيخ قد كتب تغريدة عبر تويتر: "سأغادر الرياض لفترة من الوقت.. أتمنى أن أراكم قريبا في نجاح وسعادة.. ادعوالي... أحبكم جميعا - بارك الله في الملك وولي العهد الكل... أبو ناصر".

وتداولت بعض المواقع بعض الأنباء عن الحالة الصحية له، حيث ذكرت بعض المصادر تواجد فريق طبي من أوروبا وأمريكا يقوم بالإشراف على الحالة الصحية لـ آل الشيخ، وأنه غادر المملكة في رحلة علاج تأخرت بسبب انشغاله في التجهيز لموسم الرياض.

وفي أعقاب ذلك ظهر آل الشيخ، في مقطع فيديو بتاريخ 13 ديسمبر طمأن فيه محبيه على حالته الصحية، التي تطرق إليها البعض مؤخرًا، حيث أعلن عودته للسعودية قريبا بعد قضائه رحلة علاج خارج البلاد، وبالفعل عاد رئيس هيئة الترفيه إلى المملكة إلا أنه غادر مجددًا.

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وكان رئيس الهيئة العامة للترفية قد اضطر للظهور مؤخرًا من مقر إقامته بأمريكا لنفي شائعة وفاته التي انتشرت على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وتضمنت الشائعة تعرضه لسكته قلبية، إلا أنه نفى كل تلك الإشاعات بطريقة ساخرة وقال في مقطع مصور: "سمعت خبر وفاتي أحسن الله عزاكم فيني، واتقبل التعازي فيني بعد موسم الرياض".

وقد كشفت مصادر إعلامية أن تركي آل الشيخ يعاني من نزيف متقطع وعدم انتظام النوم، وضعف في ضخ الدم لمنطقة الساقين والقدم، بالإضافة إلى متابعة حالة الورم في الرأس والذي يقع قريبًا من الغدة، ولا يريدون التدخل الجراحي في الفترة الحالية.

وطمأنت المصادر المقربة من آل الشيخ على صحته، وذكرت أنه سيخضع للمتابعة والرعاية الطبية على يد فريق طبي أميركي وأوروبي، متمنية له دوام الصحة والعافية والشفاء، والعودة إلى أرض الوطن لمواصلة نشاطه في إدارة هيئة الترفيه التي حققت نجاحات غير مسبوقة خلال فترة قصيرة.