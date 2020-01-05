ديانا كرزون تستقبل العام الجديد بطرح "عمري مشي 2020"

أطلقت ديانا كرازون، عملاً غنائيًا تحت عنوان "عمري مشي 2020"، وتضمن هذا الإصدار إعادة توزيع أعمال غنائية لتتناسب مع كافة الأذواق ليكون تعاون كرزون مع الموسيقار وائل الشرقاوي الذي أعاد توزيع تلك الأعمال الغنائية بقالب موسيقي جديد ببصماته الموسيقية الإبداعية والمتميزة.



ويأتي هذا التوجه إلى إعادة توزيع مجموعة من الأغنيات منها "حبني دوم، وشهرين وملح البحر وكزب علي وقد الكون والعمر ماشي وانساني ما بنساك مزيكا هاديه"، وذلك بهدف إحداث شكلا جديدا على تلك الأغنيات المختلفة بتوزيع عصري وجديد محافظا على بنية تلك الأعمال من خلال الكلمة واللحن.

وهنأت الفنانة ديانا كرزون جمهورها بحلول العام الجديد 2020، عبر حساباتها على مختلف مواقع التواصل الاجتماعي، قائلة: " تسامحوا فرحله الحياة قصيرة، أحبوا بصدق واضحكوا بدون قيود.. سامحوا الناس سريعاً وصافحوا بعضكم البعض، اسعدو من تحبون هي الأيام تمضي بنا ويوماً سنصبح ذكرى فقط فاجعلوها جميله صفوا قلوبكم ونيتكم من الداخل تصفى حياتكم وتصفى لكم الدنيا بكلها هذا ما أتمنى لكم في السنة الجديدة كل عام وانتم بألف خير".

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